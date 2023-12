Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali. Al Castellani nessuno può sbagliare: partita in diretta alle 18.30

Empoli, 22 dicembre 2023 – L’Empoli cerca punti fondamentali per la salvezza, la Lazio deve rilanciarsi e trovare fiducia per rincorrere un posto in Europa per la prossima stagione. Insomma, nella sfida del Castellani nessuno si può permettere di sbagliare.

La squadra di Sarri, che nel sorteggio degli ottavi di Champions ha pescato il Bayern Monaco, va a caccia di un successo un trasferta che manca dal 21 ottobre (la vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo).

Empoli-Lazio live

Le formazioni ufficiali

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Maldini, Cancellieri All. Andreazzoli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Empoli e Lazio è visibile in esclusiva su Dazn.