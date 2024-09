Le curiosità. Contro gli azzurri furia Orsolini. I due tecnici? Bilancio in parità

Bologna-Empoli è anche Vincenzo Italiano contro Roberto D’Aversa, due allenatori alla prima esperienza sulla nuova panchina, con il tecnico azzurro che ha nei felsinei un vero e proprio tabù. Nei 10 precedenti, solo contro Lazio e Torino ha giocato altrettante volte, non è infatti mai riuscito a battere i rossoblù emiliani: 4 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima lo scorso anno con il Lecce proprio al Dall’Ara con un pesante 4-0. Diverso il discorso per i confronti diretti contro il quasi coetaneo collega, curiosamente nato come lui in Germania (Italiano a Karlsruhe e D’Aversa a Stoccarda): il bilancio contro l’ex tecnico di Spezia e Fiorentina è infatti in perfetta parità con una vittoria a testa e 2 pareggi. Dello scorso anno l’ultimo successo di D’Aversa, quando era alla guida del Lecce che al Via del Mare sconfisse 3-2 la Fiorentina, mentre la vittoria di Italiano risale al 30 novembre 2021 quando sempre sulla panchina viola regolò 3-1 la Sampdoria dell’attuale allenatore azzurro. Tra le curiosità spicca come l’Empoli sia la vittima preferita in Serie A di Orsolini, 5 reti finora contro gli azzurri compresa la sua unica tripletta nel massimo campionato italiano.