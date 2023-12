Le curiosità. Due formazioni reduci da due turni senza sconfitte

È fissato per questa sera alle 20.45 il fischio d’inizio tra Torino ed Empoli, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A TIM. La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli, sarà la sua quarta direzione arbitrale in questa stagione. Per lui sono undici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

Una sfida, quella tra i granata e gli azzurri, che è sempre stata molto combattuta. Non è un caso che il Torino sia la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più sfide in Serie A TIM: 11 su 22. Inoltre, contro nessuna squadra gli azzurri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato che contro i granata: sette.

Le due squadre non stanno vivendo certo uno dei loro momenti di forma migliore, ma arrivano entrambe da due gare senza sconfitte. Il Torino infatti ha vinto gli ultimi due match casalinghi di campionato e l’Empoli ha pareggiato le ultime due gare di campionato e potrebbe registrare tre pareggi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (quattro in quel caso).

Una gara che potrebbe essere decisa anche da degli episodi o tramite una giocata personale. Entrambe le compagini potranno contare su due giocatori molto in forma che stanno acquisendo sempre più fiducia: Zapata da una parte e Cambiaghi (nella foto) dall’altra. Il primo potrebbe segnare in due match casalinghi di fila in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021. Il secondo invece è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri senza segnare in questo campionato (25); inoltre il classe 2000 è il secondo calciatore con più conclusioni in seguito a movimenti palla al piede (14), dietro a Khvicha Kvaratskhelia (22).