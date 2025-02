Le curiosità. Giocare a pranzo? Agli azzurri resta ’indigesto’

Quello delle 12.30 domenicali è un orario rimasto spesso ‘indigesto’ all’Empoli. Gli azzurri hanno infatti vinto solo una delle ultime 14 gare giocate in questa fascia oraria di domenica (4 pari e 9 sconfitte il bilancio delle restanti partite), guarda caso sempre in trasferta. Si tratta della sfida del 12 novembre 2023 al Maradona di Napoli contro i partenopei, superati 1-0 grazie alla perla di Kovalenko nel recupero. In ben 10 di queste partite, addirittura, il club azzurro non è nemmeno riuscito a trovare la via del gol.

Tra l’altro nel match di domani Juventus ed Empoli sono agli antipodi di una speciale classifica, quella che riguarda il possesso palla: i bianconeri infatti la comandano con una durata media delle proprie sequenze di passaggi di 15,2 secondi, mentre gli azzurri sono ultimi con 7 secondi.

A livello individuale in questo match l’azzurro Sebastiano Esposito e il neo bianconero Randal Kolo Muani possono entrambi raggiungere uno speciale record. L’attaccante di Castellamare di Stabia potrebbe infatti diventare il quarto giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in almeno cinque trasferte di fila prima di compiere 23 anni, dopo Gilardino, Adriano ed El Shaarawy, mentre il 26enne francese può diventare il secondo calciatore a trovare il gol nelle prime due presenze in A con la Juve nell’era dei tre punti, dopo Tevez nel 2013.