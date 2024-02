Le curiosità. I rossoblù puntano due primati. A detenerli Nicola e Destro

Curiosi intrecci di ex legano Empoli e Genoa. Due primati a cui può ambire la squadra ligure e i suoi giocatori sono infatti detenuti da altrettanti attuali tesserati azzurri. Il team di Gilardino è imbattuto in trasferta da 3 gare (2 vittorie e un pari) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A dal 2020, quando collezionò 6 risultati utili consecutivo lontano da Marassi con in panchina proprio quel Davide Nicola, che oggi guida l’Empoli. Individualmente, invece, Retegui ha segnato negli ultimi due match di campionato e l’ultimo giocatore del Genoa a riuscire ad andare a bersaglio in tre partite di fila nel massimo campionato è stato Mattia Destro, tornato, nel periodo tra settembre e ottobre 2021 (4 le partite consecutive a segno per l’attuale centravanti azzurro). Un altro dato da tenere di conto è il fatto che il Grifone è la squadra ad aver recuperato più punti, ben 11 di cui 6 nelle ultime 2 giornate, da situazioni di svantaggio. Al contrario finora l’Empoli ha recuperato soltanto 3 punti dopo essere andata sotto nel punteggio (all’andata a Genova, con il Lecce in casa e sabato scorso all’Allianz Stadium contro la Juventus).