LE GIOVANILI. L’Under17 è super. Rimontata l’Inter. Ora le final four per lo scudetto

L’Under 17 dell’Empoli rimonta 2 reti all’Inter nel ritorno dei quarti di finale e vola alle final-four per lo scudetto di categoria in programma nelle Marche con Fiorentina, Roma e Juventus. Impresa invece solo sfiorata dall’Under 16 azzurra, dopo la debacle dell’andata contro il Milan. Ma andiamo per ordine. Partiamo dai più grandi, allenati da Filippeschi, che dopo il 2-2 di Milano - firmato con una doppietta a testa dai due freschi campioni d’Europa con l’Italia U17, Mosconi e Orlandi (nella foto) -, i nerazzurri si portano sul 2-0 a Monteboro grazie alle reti di Cerpelletti e ed El Maboubi. Nonostante il doppio svantaggio, però, l’Empoli non si abbatte e con i centri di Popov e Monaco firma il definitivo 2-2 che premia gli azzurrini grazie al maggior numero di punti fatto nella regular season. Per quanto riguarda la squadra di Moro, invece, gli azzurrini partivano dal 6-1 subito all’andata dal Milan e dopo appena 3 minuti sono in vantaggio con bomber Campaniello (altro fresco campione d’Europa nonostante sia un classe 2008), ma i rossoneri impattano con Pandolfi. In avvio di ripresa altro botta e risposta con Blini per il nuovo vantaggio empolese e il solito Pandolfi per il 2-2 milanista. A questo punto l’Empoli molla gli ormeggi e tenta il tutto e per tutto: Lo Monaco di testa sigla il 3-2 e altre 2 reti di Campaniello (tripletta) valgono il 5-2 e la vittoria, ma non il completamento della rimonta necessaria per entrare in semifinale.