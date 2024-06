Le nazionali. L’Albania Under 21 chiama Shpendi

Proseguono le convocazioni in Nazionale per i giocatori dell’Empoli. Dopo le chiamate in quelle maggiori in vista di Euro24 in Germania di Berisha e Ismajli con l’Albania, Bereszynski e Walukiewicz con la Polonia e Marin con la Romania stavolta è toccato infatti ai giovani Stiven Shpendi e Saba Goglichidze. L’attaccante classe 2003 giocherà con l’Albania Under 21 venerdì prossimo alle 20 a Podgorica la sfida di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria contro il Montenegro e l’11 giugno alle 19 l’amichevole di Durazzo contro il Liechtenstein. Il difensore classe 2004 sarà invece impegnato con la Georgia Under 21 nel test di domani alle 19 a Tbilisi contro il Kazakistan.