Le parole del mister nel post partita. "Fatta una prestazione importante. Bravi a non rinunciare a giocare»

Fuori casa arriva un’altra sconfitta senza reti per l’Empoli, ma al cospetto di una delle big italiane e soprattutto al termine di una gara ben preparata ed interpretata con il giusto atteggiamento per l’intero arco della partita. Un buon auspicio per preparare al meglio adesso il delicatissimo scontro diretto col Frosinone di domenica prossima, anche se Nicola non attribuisce maggior valore a quella posta in palio. "Tutte le partite valgono gli stessi tre punti – esordisce nel post partita – e sono sono soddisfatto di quanto la squadra ha fatto, una prestazione importante contro squadra molto tosta. Abbiamo anche creato qualche occasione sia nel primo che nel secondo tempo, non abbiamo mai rinunciato a giocare, accettando anche la parità numerica e i giusti rischi. Mi dispiace per il primo gol subito, come ci era già capitato, con una palla che è destinata a spegnersi sul fondo, ma lo accettiamo, è stato un altro bel banco di prova e adesso ci ritroveremo in settimana con la voglia di lavorare di sempre".

"Per una squadra come noi che deve fare ancora un percorso importate in termini di punti e prestazioni – prosgeue Nicola –, ci sono due modi per ottenerli: sperare di limitare l’avversario per poi sfruttarne qualche errore oppure utilizzare una mentalità che ti possa portare più consapevolezza, più coraggio, più proposizione. Noi stiamo cercando di fare entrambe le cose, sono soddisfatto perché i ragazzi ci stanno mettendo l’anima. Adesso si entra nel bello e arriveranno altre partite importanti, a partire dalla prossima e fino alla fine sarà un campionato da lottare". L’unico rammarico qualche ripartenza che poteva essere sfruttata meglio. "C’è da considerare anche la grande fisicità ed aggressività dei difensori dell’Atalanta, a volte bravi loro, altre probabilmente potevamo essere più determinati o scegliere diversamente – conclude –, ma l’importante è la capacità che hai di creare e giocare con coraggio. Tutto è migliorabile, anche se manca poco".