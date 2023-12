Le parole del post partita. Andreazzoli soddisfatto: "Fatto più di loro»

È dura commentare una sconfitta, seppur arrivata al cospetto di una squadra di grande livello come Lazio, dopo quanto l’Empoli ha messo sul prato del Castellani-Computer Gross Arena. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi, fatto la partita con il piglio giusto e con idee chiare – esordisce Andreazzoli –. Però poi ci sono gli avversari che te le sporcano e la Lazio è una squadra estremamente importante sotto tutti gli aspetti. i ragazzi però si sono contrapposti con energia, ma non siamo stati fortunati in occasione del gol. Poi è stato bravo Provedel a toglierla da dentro, Dispiace non aver raccolto nel miglior momento nostro perché veramente eravamo meritevoli, sono certo che poi le situazioni cambieranno perché non è possibile che vada sempre in modo contrario. L’importante è continuare a fare quello che facciamo con entusiasmo. Entusiasmo che il nostro pubblico ancora una volta ci ha trasmesso durante la partita".

Il tecnico azzurro parla poi del nuovo sistema di gioco, ossia il ritorno al trequartista. "I ragazzi lo hanno interpretato bene, anche se l’assenza di Caputo pesa perché è un giocatore con delle qualità che a noi servono – insiste Andreazzoli –. Io non sono né credente né scaramantico, ma specialmente nella porta dove abbiamo attaccato nella ripresa non ci va mai tanto bene".

L’allenatore di Massa sorvola invece sull’episodio del possibile fallo di Guendouzi su Baldanzi a inizio dell’azione del 2-0. "Non l’ho rivisto perché tanto non cambia – ammette –. Mi fido dei professionisti che vengono a fare il loro lavoro anche se tante volte non sono d’accordo e anche loro non sono d’accordo tra di loro. Caprile? Ha fatto bene, anche il ruolo di portiere rientra nell’alternanza dei giocatori per tenere tutti quanti vivi e dare soddisfazione un po’ a tutti quanti. Abbiamo fatto un passettino avanti importante, manca il resoconto, ma sono convinto che arriverà. Del resto due anni fa siamo stati capaci di fare 27 punti nel girone di andata. Il campionato è ancora lungo. I conti li faremo a maggio".

Si.Ci.