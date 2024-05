Le parole del post partita. Nicola è soddisfatto: "Tensione gestita bene»

Il bicchiere per Nicola è mezzo pieno. "Sono molto orgoglioso dei ragazzi, di come hanno gestito la tensione in una partita molto importante, sapevamo che sarebbe stata una battaglia in campo e così è stato, ma i ragazzi hanno cercato di vincere fino all’ultimo – ha esordito nel post partita il tecnico azzurro –. Il pareggio credo sia giusto, adesso ci sono altri 270 minuti molto molto importanti e pensiamo subito alla prossima". Tra le note positive la compattezza degli azzurri. "Noi abbiamo avuto una settimana complicata, in cui siamo riusciti a recuperare Ismajli, per noi molto importante per la nostra difesa non solo a livello numerico ma anche per caratteristiche – prosegue Nicola –, speriamo nei prossimi giorni di poter recuperare anche Walukiewicz. I ragazzi però hanno giocato da squadra, peccato perché il gol lo avevamo anche trovato, oltre ad un’altra grossa occasione con Caputo, che insieme a Niang sta crescendo. Dobbiamo continuare a lavorare con grande entusiasmo e voglia di credere in qualcosa di straordinario perché fare la rimonta che abbiamo fatto noi è già qualcosa di eccezionale, ora resta da completare l’opera".

A stridere, invece, sono i numeri della produzione offensiva, come il solo tiro in porta. "A parte oggi e forse un’altra partita, comunque, a livello di mole di gioco la squadra è sempre stata capace di creare occasioni – insiste Nicola –, ma è chiaro che quando incontri una squadra che ha il nostro stesso obiettivo, si sta molto attenti alla fase di non possesso, e non è facile trovare spazi. Diventa quindi obbligatorio arrivarci con giocate individuali, Soulé per esempio è stato ben controllato, ma anche loro sono stati bravi a controllare noi. Cercheremo comunque di migliorare sotto questa aspetto". Adesso, però, testa di nuovo al campo per le ultime tre partite di fuoco. "Se c’è una ricetta? Magari (sorride ndr), io credo che sia fondamentale parlare ai ragazzi, fargli capire il percorso e il lavoro che c’è da fare sul campo e rimanere concentrati su quelli – conclude –. Come sta dimostrando il campionato si possono fare punti contro tutte. Noi pensiamo a noi stessi, poi i conti li faremo alla fine".