Le parole del tecnico azzurro. Dubbi sull’arbitraggio: "Quel gol era regolare»

C’è tanta amarezza nelle parole di Nicola al termine della sfida di Udine, dopo che la vittoria è sfumata addirittura al 104esimo minuto dopo un paio di episodi controversi, ma l’allenatore azzurro si affretta anche a spostare l’attenzione sulla prossima decisiva partita al Castellani-Computer Gross Arena contro la Roma. "Stimo un professionista come Guida, ma non sono d’accordo con le sue decisioni, soprattutto nei due episodi che poi sono risultati decisivi – spiega comunque con la solita eleganza il tecnico azzurro –. Questo se non sbaglio è il quarto gol che ci viene annullato dal Var, è già successo anche con il Lecce e non si è capito bene perché, così anche stavolta ritengo che non sia stato corretto annullare il nostro gol, ma qua mi fermo perché rispetto il lavoro di tutti. Tuttavia – aggiunge Nicola – non si può non far notare certi errori. Adesso però c’è un’altra partita da giocare in cui abbiamo un solo risultato a disposizione, quindi è semplice. Ci prepareremo al meglio e dovremo essere bravi a canalizzare bene le energie". Il tecnico azzurro elogia poi la prestazione della sua squadra.

"I miei ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, tosta, con la voglia di venire a Udine a giocarsela per vincere. È uscito un pari, ma c’è un’altra gara, una sfida altrettanto difficile, in cui dovremo essere bravi a sopportare qualsiasi tipo di pressione o ingiustizia che pensiamo di aver ricevuto e che fanno parte del nostro percorso. Ci dobbiamo credere e ci crediamo. E i ragazzi lo stanno dimostrando in campo e durante la settimana perché stanno facendo di tutto e di più per raggiungere qualcosa che per noi sarebbe eccezionale". "Le lacrime di Fazzini? Jacopo è un ragazzo che ci tiene, che ha qualità, il rigore non è da discutere semmai il fatto che sia arrivato un ulteriore recupero, e fa bene a rimanerci male, ma deve caricarsi per la prossima sfida. Voglio fare anche i complimenti ai nostri tifosi, che sono venuti in più di mille a Udine – conclude Nicola –. Stiamo ancora tutti uniti, ci aspetta una settimana di fuoco, perché la vita può sempre sorprendere".

Si.Ci