Le parole del tecnico. "Concesso poco. Ma che rammarico per il gol subito»

La difficoltà del match era nota, ma per lo sviluppo che ha avuto la partita e per come l’Empoli l’aveva preparata, un po’ di rammarico per non aver raggiunto un risultato positivo resta. "Abbiamo pagato quel non molto che abbiamo concesso – esordisce nel post partita Davide Nicola –. Ho fatto i compimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita straordinaria. Sapevamo che il Milan poteva partire molto forte, ma che alla lunga avrebbe potuto pagare dazio. Siamo stati molti attenti, dinamici, cercando di rimanere corti, loro hanno dei giocatori molto forti fisicamente e quindi abbiamo dovuto mettere anche energia nei duelli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, cercando anche di rischiare qualcosa in più". Una partita dalle quale, nonostante il risultato, il tecnico azzurro si porta a casa anche delle note positive: "Innanzitutto la risposta dei ragazzi che hanno affrontato una squadra molto importate sia con la capacità di giocare aiutandosi che nel dimostrare coraggio per tutto il secondo tempo, nel poter far noi la partita, creando anche due o tre occasioni". L’allenatore poi ha spiegato la scelta iniziale di Niang. "M’Baye deve diventare per noi un punto di riferimento, ha spunto, ultimo passaggio, tempi giusti nel pressing. Stava bene e lo ha dimostrato. Adesso però speriamo di mettere tutti al top della condizione perché con l’intensità di queste partite c’è bisogno di tutti al cento per cento". Infine Nicola chiude con una considerazione sulla lotta salvezza. " C’è ancora molto da fare, dovremo rimanere leggeri ma assolutamente determinati in campo. Credo che in questo campionato ci sia grande equilibrio, che lo rende intrigante e interessante. Per quanto ci riguarda dovremo avere la capacità di rimanere concentrati su quello che bisogna fare per raggiungere l’obiettivo, come per altro i ragazzi hanno fatto finora".

Si.Ci.