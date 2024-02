Le parole del tecnico nel post partita. "Una vittoria voluta ma il cammino è lungo»

Alla vigilia di questo importante scontro salvezza Nicola (nella foto sotto) aveva sottolineato ancora una volta come la squadra stesse lavorando tanto sulle palle inattive e che ci fosse bisogno di trovare "il piacere di andare a rompere le scatole". Beh, non poteva essere più “profeta“. È lo stesso tecnico piemontese, infatti, a sottolineare a fine gara la soddisfazione per i due gol arrivati sugli sviluppi di calcio piazzato: "Sono soddisfatto del bottino pieno perché viene dopo una partita importante, la seconda vittoria di fila in trasferta, la terza volta che facciamo tre gol e poi faccio i complimenti al mio collaboratore Rossano Berti, perché dopo tanto lavoro siamo riusciti a fare due gol su calci piazzati e questo da fiducia. Non mi è piaciuto invece quello subito, potevamo fare qualcosa di più". Sollecitato sulle lacrime di Bastoni dopo il gol decisivo e sull’ennesimo gol dal dischetto di Niang, l’allenatore azzurro prosegue: "Per Simone è un premio per la dedizione che sta mettendo nel lavoro quotidiano e sono contento che attraverso di esso i ragazzi possano ritagliarsi soddisfazioni personali. Niang prima di tutto è un ragazzo intelligente, ha delle qualità che non scopro certo io, e va dato merito alla società che sa captare quei giocatore che hanno voglia di rivalsa. Deve solo continuare a lavorare come sta facendo e non pensare ad altro".

"É stata una vittoria importante che abbiamo voluto, lo dicono anche i numeri come le otto occasioni create – insiste Nicola –. È un altro passo importante verso il nostro obiettivo, ma ne dovremo fare ancora molti. Siamo contentissimi di aver dato una gioia ai nostri tifosi che erano numerosi, perché ci hanno spinto per tutti i novanta minuti. Ci sono ancora moltissime partite e i ragazzi sono consapevoli che ogni gara sarà molto dura e quindi abbiamo solo un arma, stare insieme e lavorare con dedizione". Non ha trattenuto l’emozione a fine gare Simone Bastoni, match-winner al Mapei: "Sono contentissimo, è il gol più importante della mia carriera e lo dedico alla mia compagna Sonia. Sono tre punti fondamentali e ce li godiamo, poi però dobbiamo pensare già alla prossima partita perché questi ancora non bastano".