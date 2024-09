Le parole dell’allenatore nel post gara. L’orgoglio del mister: "Messa in difficoltà una grande squadra»

In panchina è andato ancora Sullo, ma nel post partita è tornato a parlare mister D’Aversa, che ha solo parole al miele per i suoi ragazzi. "Avevamo di fronte la Juve, abbiamo fatto una grande partita e non posso rimproverargli niente – esordisce il tecnico azzurro –. Poi chiaramente rivedremo la partita e cercheremo di porre attenzione sugli aspetti da migliorare, ma stasera (ieri, ndr) posso solo che fargli i complimenti".

"Bisogna andare in campo con la presunzione di mettere in difficoltà anche le grandi squadre e i ragazzi lo hanno fatto giocando con la giusta mentalità – insiste D’Aversa –. Delle difficoltà ce le hanno create ma loro hanno ampie rotazioni ed era anche normale. Alla fine però il risultato è giusto e meritato. La Juve ha avuto più possesso palla, ma le occasioni le abbiamo avute anche noi". L’allenatore torna poi a commentare questo ottimo avvio di stagione. "Abbiamo lavorato non ragionando sul calendario, del resto il campionato di Serie A è difficile a prescindere, ai ragazzi ho sempre chiesto di ricercare la prestazione e finora lo hanno sempre fatto. Adesso, però, affronteremo Cagliari e Fiorentina, quindi guai ad abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a lavorare così e ad andare in campo da squadra come fatto finora".

D’Aversa chiude poi sulla fine della squalifica e sulle prestazioni di alcuni singoli come Goglichidze e Vasquez: "Si soffre di più in campo, ma dall’alto si vede meglio. I ragazzi e lo staff sono stati comunque bravi a non far sentire l’assenza dell’allenatore – conclude –. Goglichidze sta crescendo, ha fatto due gare da veterano, ma non dobbiamo dargli più responsabilità del dovuto. Vasquez ha fatto due ottimi interventi, soprattutto su Gatti nel primo tempo, ma voglio che guardi soprattutto agli aspetti che deve ancora migliorare, come la gestione di alcuni palloni".

Si.Ci.