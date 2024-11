Le parole dell’allenatore nel post partita. D’Aversa: "Miracolosi. Ora vietato sedersi»

Alla vigilia aveva presentato questa sfida come molto importante, quindi è un D’Aversa soddisfatto quello che dopo il 90’ commenta l’importante vittoria del suo Empoli contro il Como, anche se poi sottolinea subito gli aspetti da migliorare e il prossimo obiettivo già all’orizzonte. "Ci tenevamo a regalare ai nostri tifosi la prima vittoria, siamo felici ed è giusto che si festeggi, da domani (oggi per chi legge, ndr) però si pensa al prossimo impegno. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso, ma ora non dobbiamo sederci –. Nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione importante, ma proprio per questo avremmo dovuto concretizzare di più le cinque o sei occasioni create, anche se in un paio di circostanze è stato bravo Reina, soprattutto su Maleh e su Gyasi".

Il tecnico dell’Empoli risponde a chi gli chiede quali parole abbia usato per spronare la squadra dopo il primo tempo: "Cosa ho detto nell’intervallo? Semplicemente di giocare con più coraggio, perché nel primo tempo in un paio di circostanze con Gyasi e Solbakken non abbiamo tirato – prosegue –. Comunque abbiamo cambiato tanto e i ragazzi sono stati bravi a non aver fretta e a non innervosirsi. Però, ripeto, bisogna concretizzare di più. Non era semplice rimanere compatti, tecnicamente si poteva fare meglio ma bisogna anche ragionare su chi siamo e quale deve essere il nostro percorso".

L’allenatore azzurro poi si sofferma anche sulla prestazione di Pellegri, al primo gol in azzurro. "Pellegri è un giocatore completo, dovremo essere bravi e fortunati affinché possa trovare la continuità senza che escano fuori le problematiche che ha avuto in passato – conclude –, stasera (ieri per chi legge, ndr) ha dimostrato tutto il suo valore, ha fatto gol e una prestazione importante. Deve solo continuare a lavorare così".