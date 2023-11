Le parole nel post partita. Andreazzoli pacato : "Siamo stati sul pezzo. Ma guardiamo avanti»

Impassibile al momento dell’arcobaleno disegnato da Kovalenko, che ha firmato l’impresa dell’Empoli, anche nelle dichiarazioni post-partita Aurelio Andreazzoli si è mostrato pacato ed equilibrato. "Guardare ciò che abbiamo fatto non conta molto – esordisce –, c’è piuttosto da stare su quello che c’è da migliorare. Personalmente credo di averci messo quello che ci deve mettere l’allenatore, né più né meno, poi il resto lo devono fare i calciatori". Il tecnico di Massa, 5 vittorie in 6 incroci con i partenopei, ha giocato un altro brutto scherzo dopo quello di due stagioni fa.

"Se vogliamo fare un parallelo con quel successo ciò che non è cambiato è la mentalità con cui abbiamo affrontato questo stadio bellissimo, con 50mila spettatori – spiega l’allenatore azzurro –. È questo che fa la differenza, far esprimere ai calciatori il meglio che hanno perché senza il meglio che hanno è difficile confrontarsi con una corazzata come il Napoli o come le prime squadre della classe. Questa è la strada, stare sempre sul pezzo, andare avanti, cercare di limitare l’avversario, togliere loro una percentuale di qualità che hanno e cercare di presentarci mostrando le nostre".

"In questo momento abbiamo soprattutto la verticalità e cerchiamo di sfruttarla, anche se a me piacerebbe anche un’altra fisionomia, ma la guadagneremo, abbiamo solo bisogno di tempo – insiste Andreazzoli –. Nell’azione del gol, per esempio, ho visto inserimenti da dietro, tagli che volevamo fare e palla giocata là dove la volevamo giocare". Un grande protagonista della sfida è stato Berisha. "Era importante fare una prestazione del genere perché ne avevamo bisogno – ha commentato a fine gara l’estremo difensore albanese –. La parata su Kvara è stata bella, ma d’istinto, quella su Lindstrom più complessa perché non ho visto bene partire la palla. Cosa ci ha dato Andreazzoli? È un allenatore che di trasmette tanta tranquillità".

Simone Cioni