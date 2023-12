Le parole nel post partita. La soddisfazione di Andreazzoli:: "Abbiamo dimostrato di esserci»

È un Aurelio Andreazzoli soddisfatto quello che si porta via un punto da Genova. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché rispondo a quello che gli chiedi. Dovevamo calarci in un ambiente particolarmente caldo in una vest che non è nemmeno la nostra, e bisognava esserci per poter controbattere – esordisce nel post partita il tecnico azzurro –. Siamo stati bravi ma non fortunati, siamo andati sotto immeritatamente poi abbiamo reagito prendendo in mano la gara e giocando un bel calcio, fatto di idee, di possesso, di occasioni e siamo stai premiati. È un bel passetto in avanti".

Ancora una volta, poi, sono risultati determinanti i cambi. "Non essere scelti negli undici titolari può essere fastidioso – conclude l’allenatore di Massa –, ma i ragazzi dimostrano di essere un buon gruppo e di lavorare per la stessa causa. La risposta quindi è stata soddisfacente, ma adesso abbiamo altre 24 partite da giocare, non con l’ansia ma considerandole delle opportunità per far bene ed arrivare all’obiettivo". Infine, Andreazzoli chiude con un giudizio sulla prova di Maldini e Caputo. "Daniel ha disputato una buona gara, ha tanta qualità, ha partecipazione. Lo sapeva anche lui che avrebbe giocato un ora, ma ho fatto fatica a toglierlo perché era ancora fresco e stava giocando bene. Ciccio ha fatto come sempre un lavoro estremo, abbiamo bisogno delle sue qualità come nell’occasione del gol del pareggio".

Simone Cioni