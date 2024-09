Le parole nel post partita. Miglior avvio di sempre. D’Aversa fa il pompiere: "Obiettivo salvezza»

Il quinto risultato utile di fila con 9 punti ha certificato la miglior partenza della storia in A per l’Empoli. Nel 2006-07, infatti, gli azzurri di Cagni si fermarono a 4 con 8 punti. Con una classifica a cui a Empoli si è poco abituati, Roberto D’Aversa si traveste subito da pompiere, rispondendo a chi gli chiede se questo avvio può aprire nuovi scenari per la stagione azzurra. "Assolutamente no, a me non piace creare alibi ma posso garantire che abbiamo avuto tante difficoltà nel preparare la partita, ma se pensiamo che il nostro obiettivo può cambiare dopo questa partenza commetteremo un grave errore e sono situazioni che non ci possiamo permettere – esordisce il tecnico nel post gara –. Il nostro obiettivo resta la salvezza, cercheremo di raggiungerla il prima possibile continuando a lavorare per fare il meglio possibile. Poi quale sarà il meglio lo vedremo a fine campionato".

Una partita preparata bene anche dal punto di vista tattico. "Abbiamo puntato ad aggredire alto perché toglierli il tempo ci poteva portare dei vantaggi – spiega D’Aversa –. Inoltre abbiamo giovato di uno spostamento di posizione tra Esposito e Colombo, con il primo che ha agito da centravanti non dando però riferimenti a Mina, mentre Colombo ha agito qualche metro più indietro partendo da sinistra per poi trovarsi a tagliare verso la porta per andare a concludere e sfruttare le proprie caratteristiche. La differenza l’ha fatta l’interpretazione dei ragazzi e la voglia di portare a casa i duelli e di fare risultato pieno". "Questa partita era la più difficile perché quello fatto nelle prime gare ci poteva portare ad avere un calo di attenzione – conclude – invece i ragazzi sono stati bravi ed hanno meritato".