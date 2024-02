Le parole nel post partita. Nicola soddisfatto della prova: "L’atteggiamento è quello giusto»

Ancora nessuna sconfitta ed appena un gol subito in tre gare. L’impatto di Nicola a Empoli è stato senza dubbio positivo, ma è chiaro che ogni partita è una nuova scoperta all’interno del percorso iniziato due settimane fa. "Sono soddisfatto dell’attenzione e della voglia di migliorare che ci hanno messo i ragazzi – esordisce nel post partita –, poi loro lo sanno, non mi accontento mai, ma ancora non ho conosciuto la formula per ottenere tutto e subito. Delle tre che abbiamo affrontato sotto la mia gestione questa è stata la partita più difficile, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il tipo di partita che ci hanno costretto a giocare: una gara sporca e nervosa nel gioco, però alla fine abbiamo prodotto un’occasione in più di loro. Stiamo cercando di lavorare sul forzare le giocate e produrne di più utili. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, è mancata un po’ di lucidità, ma questa è la strada che ci può permettere di essere competitivi contro chiunque".

"La prima vera grande occasione del Genoa è arrivata all’88’, a dimostrazione che la partita la stavamo conducendo bene. Abbiamo interpretato lo stesso modulo prima con due esterni con qualità più offensive, poi con i tre davanti veloci e bravi ad attacco lo spazio fino a tre attaccanti puri, mettendo anche un centrocampista più di inserimento. Dopo che Cambiaghi aveva speso molto, però, per mantenere un maggior equilibrio e provare a sfruttare le doti di inserimento di Kovalenko, abbiamo scelto di tornare a un centrocampista offensivo come Fazzini. Niang si è allenato solo due giorni con noi e non è corretto gettarlo nella mischia quando non è ancora ben addestrato da tutti i punti di vista – conclude –. Il fatto di aver trovato continuità nei risultati è un passo avanti, i ragazzi poi iniziano a dare importanza al percorso che abbiamo intrapreso, ma c’è ancora tanto da sperimentare e soluzioni da trovare. L’atteggiamento messo nella lettura della partita, però, è quello giusto".