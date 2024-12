Le parole. Rebecca Corsi: "Temevo il peggio. Felici che il ragazzo ora stia meglio»

Passata una domenica di apprensione dopo quanto successo al minuto 17 di Fiorentina-Inter, quando Bove si è accasciato a terra privo di sensi, ieri tutto il mondo del calcio ha tirato un sospiro di sollievo con l’arrivo di notizie positive sullo stato di salute del 22enne centrocampista viola. "Stavo guardando la partita alla tv – ha dichiarato la vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi – e quanto successo a Edoardo è stato scioccante. Le immagini delle facce dei calciatori e dell’arbitro sul terreno di gioco davano purtroppo la sensazione che potessimo esser davanti a un qualcosa di terribile. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a lui, fortunatamente il ragazzo sta meglio e la cosa importante adesso è solo la sua salute. Ci siamo subito messi in contatto con la Fiorentina – ha aggiunto – per capire la situazione ed esprimere vicinanza, dando la nostra disponibilità per un eventuale rinvio della gara qualora non si fosse potuto giocare. Le condizioni del ragazzo già da questa mattina (ieri per chi legge, ndr) sono apparse in miglioramento e dopo aver parlato con i dirigenti viola siamo ben felici di aver appreso che la gara di mercoledì si possa giocare come da calendario. Questo significa che Bove sta meglio e il peggio è alle spalle. E questa è la cosa più importante".