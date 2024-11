Le statistiche. A sette giornate dal giro di boa 5 risultati positivi su 6 trasferte

A sette giornate dal giro di boa l’Empoli continua a stazionare in una tranquilla posizione di metà classifica con un vantaggio, in attesa che si completi questa giornata, di 6 punti sulla zona retrocessione. Un margine non totalmente rassicurante, ma tale da permettere a Ismajli e compagni di poter affrontare le prossime sfide con serenità. A Lecce, dove il pari è costato la panchina a Luca Gotti, tra l’altro è arrivato il quinto risultato positivo sulle sei trasferte affrontate finora, 2 vittorie e 3 pareggi, dove la squadra di D’Aversa è sempre andata a segno (8 dei 9 gol complessivi sono infatti arrivati lontano dal Castellani-Computer Gross Arena). Con un bilancio esterno di 9 punti, l’Empoli si piazza al momento al sesto posto in questa speciale graduatoria dietro solo a Inter, Fiorentina, Juventus (11), Napoli e Atalanta (10), cioè cinque delle prime sei in classifica. Tra oggi e domani potrebbero fare meglio anche Milan, Bologna e Torino ma ciò non cambierebbe la considerazione su Grassi e compagni, che stanno dimostrando di avere il giusto coraggio per fare il proprio gioco su qualsiasi campo. Tra i numeri migliori degli azzurri finora resta chiaramente quello dei gol subiti, 10. Al momento quarta miglior performance in attesa delle gare di Juventus, Napoli e Fiorentina che hanno incassato rispettivamente sette, otto e nove reti.

Si.Ci.