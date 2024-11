Le statistiche non mentono. Viti è al top per palloni rubati

Archiviate le prime dodici giornate diamo un’occhiata ad alcune statistiche della rosa dell’Empoli. Tra gli azzurri Viti primeggia in tutta la Serie A per palle rubate, 42, ed è terzo e quarto rispettivamente nella graduatoria dei calciatori che hanno intercettato più palloni (20) e in quella di chi ha effettuato più tackle (31). Nel primo caso sul secondo gradino del podio è preceduto dal compagno di reparto Ismajli, che è anche ottavo per duelli vinti (65 con lo stesso Viti undicesimo a quota 62) e quarto per duelli aerei vinti, con 43. I due difensori sono anche quelli che hanno il numero più alto di passaggi riusciti all’interno della rosa azzurra, ma Henderson con 13 e Pezzella con 11 sono quelli con il maggior numero di passaggi chiave all’attivo. L’esterno mancino è pure il quinto crossatore di tutta la serie A per traversoni tentati (57). Sempre nell’ambito del gruppo di D’Aversa, Gyasi è invece il secondo ad aver portato a termine con successo più dribbling, 10, dietro a Fazzini (11). Infine, se parliamo di tiri Colombo è quello che ne ha effettuati di più (19), ma Esposito è quello che ha preso maggiormente la porta (8 volte).