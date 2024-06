Le trattative. Frabotta è un’ipotesi per la fascia

Dal momento che Roberto Gemmi è diventato il direttore sportivo azzurro sono diversi i nomi di calciatori che nella scorsa stagione hanno militato nel Cosenza, proprio con Gemmi diesse, ad essere stati accostati all’Empoli. Ultimo in ordine di tempo il terzino sinistro della Juventus Gianluca Frabotta. Dopo aver esordito in A nel 2019-‘20 e in Champions League la stagione successiva coi bianconeri, negli ultimi tre campionati l’esterno classe 1999 ha disputato 44 partite in B tra Frosinone, Bari e Cosenza con 3 reti e 4 assist dopo aver calcato i campi di Serie A per appena 18 minuti tra Verona e Lecce. Frabotta potrebbe essere una valida alternativa a sinistra specialmente se dovesse partire Cacace (diversi club si stanno interessando all’esterno neozelandese). Altri due profili molto interessanti sono i giovani Federico Zuccon (‘03) e Baldovino Cimino (‘04). Il primo è un mediano tornato dal prestito all’Atalanta, che pare abbia intenzione di dargli la possibilità di misurarsi con un palcoscenico maggiore e l’Empoli sarebbe il posto ideale dove farlo maturare, memore anche dell’ultima esperienza con Cambiaghi. L’altro, terzino destro sceso in campo 16 volte con un assist, è invece di proprietà del Cosenza ed ha un valore intorno ai 300mila euro. Poi ci sarebbe Tutino, ma un po’ come per Brunori del Palermo, in questo caso sono in ballo cifre distanti dalla politica azzurra.