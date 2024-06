Le trattative. Seferi è il nome nuovo per l’attacco azzurro

Quasi 800 chilometri a separarle, eppure Empoli e Cosenza non sono mai state così vicine come in queste settimane. Il futuro del club di Fabrizio Corsi si sta infatti sempre più intrecciando con quello di Guarascio. Dopo l’ufficialità del passaggio dai lupi al club con sede a Monteboro del direttore sportivo Roberto Gemmi e l’interesse dell’Empoli per l’ex tecnico del Cosenza Viali, ora il massimo dirigente del team calabrese ha di fatto spezzato il sogno azzurro che portava a Tutino. Venti reti nell’ultimo torno di B, in un primo momento sembrava che il Cosenza non volesse esercitare il diritto di riscatto sull’attaccante di proprietà del Parma, invece ieri è stato lo stesso Guarascio ad annunciare l’importante investimento spiazzando un po’ tutti. Così Gemmi dovrà guardare altrove per rinforzare un reparto offensivo che al momento vede sotto contratto i soli Caputo e Shpendi.

Il primo nome sulla lista resta quello di Pellegri (23 anni) in uscita dal Torino, ma torna di moda anche Sebastiano Esposito dell’Inter, che non è stato riscattato dalla Samp. Tra i nomi nuovi invece è spuntato quello di Taulant Seferi, attaccante esterno classe 1996 nato in Macedonia del Nord ma nazionale albanese che stasera sarà avversario dell’Italia nella prima gara dell’Europeo. Nonostante la militanza in un campionato poco competitivo come quello degli Emirati Arabi Uniti (11 reti in 25 gare con il Baniyas), il ct Sylvinho lo ha sempre schierato titolare sul versante di sinistra. Di proprietà del Vorskla Poltava, con cui ha segnato 13 gol in 28 partite nella massima serie polacca, ha un contratto fino al 2025 e vale circa 3,5 milioni. Ha vinto il campionato albanese con il Tirana nel 2021-22 con 19 gol e 10 assist in 35 presenze.