LE TRATTATIVE. Shomurodov e Dessers sono i nomi più caldi

Il ko di sabato con il Lecce ha palesato come ora un grosso problema dell’Empoli sia la mancanza di alternative davanti. L’attacco consta dei soli Esposito, Colombo e il ’baby’ Konatè. Urgono almeno un paio di elementi in attesa che Solbakken torni disponibile. I nomi più seguiti sono il 29enne della Roma Eldor Shomurodov e Cyriel Dessers (30 anni) del Glasgow Rangers, 19 gol in 49 gare del massimo campionato scozzese dopo le 6 nella serie A 2022-23 con la Cremonese. Su entrambi i fronti la concorrenza maggiore è quella del Cagliari. Le necessità offensive hanno fatto momentaneamente passare in secondo piano anche la questione Djidji, con il tesseramento dell’ex Torino in stand by sia perché dietro la rosa è coperta sia perché il club non sembra convinto del giocatore. Intanto in uscita si può considerare arenata la trattativa per Fazzini alla Lazio, mentre sono altri due i calciatori azzurri finiti nel mirino di grandi club: Goglichidze e Anjorin. Sul difensore ha messo gli occhi il Milan, che vorrebbe anticipare la concorrenza assicurandosi ora le prestazioni del classe 2004 di Kutaisi per poi lasciarlo in prestito a Empoli fino a giugno. Stessa operazione che intenderebbe fare l’Atalanta con il centrocampista inglese, anche se sull’ex Chelsea c’è forte l’interesse del Torino.