Le ultime dal campo. Tre recuperi importanti verso Como

Ultima seduta oggi per l’Empoli al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, prima di riprendere gli allenamenti lunedì prossimo al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena dopo i due giorni di riposo (domani e domenica) che mister D’Aversa concederà alla squadra. Intanto ieri sono arrivate alcune buone notizie per quanto riguarda l’infermeria, che comincia pian piano a svuotarsi. Si sono infatti allenati in gruppo Fazzini, Viti e Solbakken, anche se il primo ha svolto soltanto una prima parte di lavoro con la squadra. Si alzano quindi le percentuali di poterli vedere tutti e tre nella lista dei convocati per la trasferta di Como di sabato 29 marzo. Al contrario non hanno lavorato con i compagni ne Anjorin ne Maleh, mentre inizia a crescere l’intensità con cui si allena Ebuehi, già tornato a disposizione da un paio di settimane dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno, ma che ancora non è potuto scendere in campo. Differenziato, infine, per Grassi dopo l’operazione alla mano sinistra dei giorni scorso per ridurre la frattura rimediata contro la Roma. La sua presenza a Como non dovrebbe comunque essere in dubbio.