L’Empoli a caccia di punti. Nella gara con il Venezia è decisivo fare risultato

I brindisi sono un ricordo e domani per l’Empoli è tempo di tornare in campo per una partita importante. Alle 15, infatti, gli azzurri saranno impegnati al Penzo di Venezia in uno scontro diretto in chiave salvezza. Dopo la sconfitta con il Genoa che ha chiuso il 2024, terza di fila, è importante per la squadra di D’Aversa invertire la rotta e tornare a fare punti. Per svariati motivi. Dalla classifica, chiudere il girone di andata a quota venti od oltre sarebbe un capolavoro, al morale, perché tornare dalla laguna con il quarto ko consecutivo rischierebbe di far perdere qualche certezza.

Intanto, dagli ultimi giorni di allenamento arriva una prima notizia positiva che è quella di un Viti in fase di recupero. Il difensore azzurro, fuori dalla trasferta di Bergamo per una lesione all’adduttore sinistro, ha lavorato con il gruppo e c’è quindi ottimismo per poterlo rivedere in campo. Lo staff medico si prenderà comunque tutto il tempo disponibile per valutare le sue condizioni perché quando si ha a che fare con problemi muscolari il rischio di una ricaduta accelerando i tempi di recupero è sempre dietro l’angolo. Non ce la dovesse fare, ecco quindi che si rinnova il ballottaggio per chi dovrà sostituirlo. Contro il Genoa lo ha fatto, anche in maniera egregia, Pezzella, ma per la sfida di domani si ripropone la possibilità di rivedere Cacace sulla linea dei difensori e Pezzella più alto a centrocampo. Difficile che nel ballottaggio entri De Sciglio, che ha saltato gli ultimi due giorni di allenamento per la nascita della sua secondogenita.

L’altro dubbio ancora una volta è legato alla trequarti offensiva: chi giocherà al fianco di Colombo alle spalle di Esposito? Fazzini, entrato bene contro il Genoa, ha dimostrato di aver ormai recuperato dall’infortunio, ma sulla decisione di schierarlo o meno dall’inizio inciderà la questione mercato, con il talento azzurro in procinto di lasciare Empoli. Intanto chi scalpita per tornare titolare dopo due panchine consecutive è Maleh, altro elemento che sia contro l’Atalanta che contro il Genoa è entrato con il piglio giusto. Se il talento viareggino dovesse partire dalla panchina, quindi, l’indiziato numero uno per agire sulla trequarti potrebbe essere il centrocampista marocchino. A fargli posto sarebbe Henderson, con Grassi e Anjorin a presidiare la linea mediana, che potrebbe anche diventare a cinque con davanti solo Esposito e Colombo. Lo scozzese tornerebbe utile per dare poi il cambio in corsa ad uno tra Grassi e Anjorin. Per il resto Ebuehi e Zurkowski hanno continuato a lavorare a parte.