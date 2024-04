L’Empoli cerca conferme a Lecce. Cerri e Bastoni ancora favoriti

di Simone Cioni

La vittoria con il Torino ha interrotto un digiuno di punti e gol che durava da 4 partite, permettendo all’Empoli di portare 3 punti ’fuori pronostico’ a casa, come riuscito solo al Cagliari con l’Atalanta tra le altre pretendenti alla salvezza nell’ultimo turno (anche il pari del Frosinone contro il Bologna comunque va annoverato tra le piccole imprese). Un risultato a cui adesso però bisogna dare seguito, tanto più che il prossimo match all’orizzonte è un altro scontro diretto. Una gara quindi dove la posta in palio pesa un po’ di più. Domani alle 15 gli azzurri saranno infatti di scena al Via del Mare di Lecce, con i salenti che si presentano a questo incrocio con un solo punto di vantaggio, 29 contro i 28 degli azzurri. Divario che a fine 2023 era invece di ben 7 lunghezze in favore dei giallorossi pugliesi. In questo 2024, quindi, capitan Luperto e compagni ne hanno rosicchiate 6, una in più se consideriamo invece solo le ultime 11 partite, ossia da quando è stato chiamato alla guida della squadra Davide Nicola. Il tecnico piemontese ha ancora la seduta a porte chiuse di questa mattina alle 11 al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena per decidere quale sarà l’undici iniziale a Lecce, ma la formazione di partenza potrebbe non scostarsi molto da quella che ha affrontato sabato scorso il Torino. Detto che Grassi si è allenato tutta la settimana in gruppo, in mezzo al campo gli dovrebbe essere preferito ancora una volta Marin, che in questo momento da maggiori garanzie e può essere prezioso anche per calciare le palle inattive e per sfruttare eventualmente le conclusioni da fuori area.

Un altro ballottaggio in mediana è quello tra Bastoni, titolare nelle ultime due uscite e Maleh, ex di turno, che alla fine potrebbe però accomodarsi nuovamente in panchina. Nessun dubbio invece in difesa dove agiranno ancora il pugliese Luperto e i due polacchi Bereszynski e Walukiewicz davanti a Caprile. Sulle fasce scontata la presenza di Gyasi a destra, mentre a sinistra se la giocano Pezzella e Cacace, con il primo leggermente in vantaggio nonostante l’ultimo assist decisivo del mancino neozelandese. E veniamo all’attacco, reparto che nell’ultima gara ha dato senali di risveglio sotto porta, con Cerri probabile titolare anche al Via del Mare, mentre Niang, Caputo, Destro e Shpendi sono pronti a dare il proprio contributo a gara in corso. Sulla tre quarti Cancellieri scalpita, ma alla fine la coppia iniziale dovrebbe essere ancora quella composta da Cambiaghi e Zurkowski. Detto che non saranno ancora disponibili, oltre a Ebuehi, anche Ismajli e Berisha, la gara si preannuncia sicuramente difficile con il Lecce che ha conquistato 20 dei suoi 29 punti proprio in casa. Nel 2024, però, ha segnato solo 7 reti (complessivamente appena una in più degli azzurri) e non avrà di sicuro a disposizione Krstovic (squalificato), mentre Banda è ancora in forse per un problema alla caviglia accusato contro il Milan.