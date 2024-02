L’Empoli e il tabù degli scontri diretti. Il destino azzurro si gioca tutto lì

di Niccolò Pistolesi

EMPOLI

Ironia della sorte. L’ultimo scontro diretto vinto dall’Empoli in campionato risaliva allo scorso 27 settembre 2023 contro la Salernitana, in quel caso fu Tommaso Baldanzi il match winner di giornata che con il suo sinistro siglò il definitivo gol dell’1-0. 135 giorni dopo gli azzurri tornano ad ottenere un successo in uno scontro diretto per la salvezza proprio contro i salentini, una vittoria alquanto fondamentale che certifica l’ottimo momento di forma dell’Empoli che guidato da Davide Nicola ha raggiunto il suo quarto risultato utile consecutivo.

Scontri diretti in cui quest’anno l’Empoli molto spesso non ha risposto presente. Degli undici incontri giocati, prendendo come riferimento le squadre che vanno dalla 12° alla 20° posizione e togliendo le due vittorie contro la Salernitana, sono arrivate infatti ben quattro sconfitte e cinque pareggi per un totale di solo cinque punti conquistati. Nell’arco del campionato gli azzurri hanno mancato di prestazione soprattutto in questi appuntamenti, perdendo dunque varie occasioni sia per poter fare un numero maggiore di punti che, di conseguenza, di riuscire a toglierne alle sue rispettive contendenti alla salvezza.

Una situazione da migliorare e da incrementare cercando di risollevare un bilancio negativo a partire fin da subito dai prossimi scontri diretti. Da qui alla fine della stagione l’Empoli incontrerà ancora cinque squadre contro cui proverà a strappare il pass salvezza: Sassuolo, Cagliari, Lecce, Frosinone e Udinese, in questo ordine. Davide Nicola proverà a condurre il suo Empoli in questa complicata seconda parte di stagione, tentando di riscuotere il massimo proprio contro le cinque squadre sopra elencate.

Al momento, aspettando l’esito della gara di questa sera tra Juventus e Udinese, l’Empoli si trova in solitaria al 15° posto in classifica a quota 21 punti, a meno due dal Frosinone e a meno tre dal Lecce. Una situazione, quella venutasi a creare nei bassifondi della classifica, che testimonia la serrata lotta salvezza di questa stagione, all’interno della quale una vittoria o una sconfitta può ribaltare completamente il percorso di una squadra. Dietro agli azzurri troviamo Sassuolo a quota 20 punti, Udinese (1 partita in meno) e Verona a quota 19, Cagliari a quota 18 e Salernitana come fanalino di coda ferma a 13 punti.

La quota salvezza di quest’anno ci immaginiamo che potrebbe girare intorno ai 33 massimo 35 punti. Alla fine del campionato mancano esattamente quattordici partite, tra cui cinque di queste che saranno veri e propri scontri diretti. L’Empoli ha adesso nelle sue mani il proprio destino, davanti a sé ci deve essere soltanto un’unica e sola strada da provare a seguire, quella della salvezza.