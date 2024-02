L’Empoli nei minuti di recupero mette il turno. Adesso è a più cinque dalla zona salvezza

di Niccolò Pistolesi

EMPOLI

Chi di minuto di recupero ferisce, di minuto di recupero perisce: 92 e 94, sono stati questi i minuti cruciali in cui sono state decise le due gare di quest’anno tra Empoli e Sassuolo. Un totale di dodici reti segnate tra la partita d’andata e quella di ritorno, un turbinio di emozioni e ribaltamenti di fronte. Come se la sceneggiatura delle due partite fosse stata scritta e studiata nei minimi dettagli da qualche sceneggiatore con l’obiettivo di non far mai comprendere allo spettatore ciò che potrebbe accadere, lasciando dunque lo stupore e la sorpresa come punti cardini dell’opera. Opere che hanno fatto salire in cattedra prima Berardi e poi Bastoni, attore protagonista e attore secondario, ruoli e vesti diverse per un fine però comune: quello di raggiungere la vittoria.

Con il successo di sabato pomeriggio contro il Sassuolo, l’Empoli allunga a sei partite la sua striscia di risultati utili consecutivi. Un cambio di marcia straordinario quello a cui gli azzurri sono andati incontro, tre vittorie e tre pareggi che hanno portato la squadra, perfettamente guidata da Davide Nicola, a quota 25 punti, a più cinque dalla zona salvezza. Non è un caso infatti che dall’arrivo del tecnico di Luserna solo Atalanta, Inter (entrambe 3.0), Bologna (2.7) e Roma (2.4) hanno guadagnato più punti in media dell’Empoli (2.0) in campionato (dati Opta). Una vera e propria svolta che ha riportato entusiasmo, sicurezza e fiducia in tutto l’ambiente. Nei 94’ di Reggio Emilia l’Empoli ha sbloccato anche un ulteriore aspetto che nell’arco dei precedenti 25 incontri non era mai riuscito a raggiungere, quello dei calci piazzati. Una situazione di gioco con cui gli azzurri non avevano ancora mai trovato il feeling giusto, un andamento negativo interrotto proprio in occasione della gara contro i neroverdi grazie ai gol di Luperto e del match winner Simone Bastoni.

Empoli che nel suo cammino si sta rivelando anche un vero e proprio mattatore, una sorta di giustiziere calcistico chiamato in causa per mettere fine al percorso degli allenatori. Per mano degli azzurri sono stati infatti esonerati ben tre tecnici diversi: Garcia, F. Inzaghi e Dionisi. Tutti e tre sono andati incontro ad una sconfitta che hanno dovuto pagare con l’esonero, tre successi per Luperto e compagni arrivati tutti in trasferta. Lo 0-1 contro il Napoli, l’1-3 contro la Salernitana e l’ultimo, il 2-3 contro il Sassuolo.