L’Empoli pareggia in rimonta. Niang risponde a Beltran. La Fiorentina frena ancora Empoli e Fiorentina pareggiano 1-1. Beltran segna per la Fiorentina, Niang pareggia su rigore per l'Empoli. Ammonizioni e angoli distribuiti, recupero di 5' pt e 4' st.