LINFA VERDE. Ripartire dai giovani per tornare a fare punti

Si riparta dai più giovani: la prestazione di Fazzini e il ritorno di Baldanzi. Il primo sta dando conferme importanti in queste ultime uscite ritagliandosi sempre più spazio nello scacchiere di Andreazzoli, anche ieri ha fatto vedere ottime cose nonostante nel primo tempo non abbia ricoperto una posizione a lui consona. Per Baldanzi pochi minuti di gioco avuti a disposizione ma il rientro del fantasista azzurro è un ottimo notizia per l’Empoli e Andreazzoli che a partire già dalla prossima gara potrà tornare a brillare in campo.