L’iniziativa. Per San Valentino una cena allo stadio

La festa degli innamorati si avvicina, manca meno di un mese a San Valentino, e chissà quante coppie si stanno già organizzando per trascorre una serata romantica indimenticabile. Per i tifosi azzurri innamorati, ma anche per tutti gli appassionati di calcio, è proprio l’Empoli ad organizzare un’esperienza perfetta per l’occasione. Chi vorrà, infatti, potrà prenotare un evento esclusivo negli Sky Box dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena. L’offerta prevede una cena degustazione dall’aperitivo al dessert in collaborazione con il Ristorante 20 Posti di Empoli, gli Sky Box allestiti a tema e lo stadio illuminato a fare da cornice a una magica serata. L’evento sarà però disponibile solo per le prime dieci coppie che si prenoteranno scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].