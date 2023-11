L’onorificenza. Il club azzurro è ambasciatore del tartufo bianco

Da ieri l’Empoli Fc è ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo. Premiata la sostenibilità del progetto che ormai da molti anni gli permette di affrontare sempre i più importanti campionati del calcio italiano. Dalla crescita interna dei futuri alfieri della prima squadra alla capacità di andare a scovare giovani talenti in giro per il mondo, senza dimenticare l’attenzione per le giovani generazioni con la scuola del tifo e per le fasce più deboli con la Onlus Empoli for Charity. A ricevere l’onorificenza il presidente Fabrizio Corsi (nella foto al centro tra il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini).