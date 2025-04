Lotta salvezza: Empoli affronta scontri decisivi per restare in Serie A

Lotta salvezza serrata: l’Empoli si gioca tutto nelle ultime cinque giornate. Con 25 punti e una classifica cortissima, i toscani devono affrontare un calendario simile a quello delle dirette concorrenti Venezia (25 punti) e Lecce (26). I prossimi tre turni saranno decisivi, con i medicei che affronteranno in ordine Fiorentina, Lazio e soprattutto gli scontri diretti con Parma, Monza e Verona, che potrebbero indirizzare il destino azzurro. Strappare punti contro squadre di alto livello, come già successo in passato, diventa ora fondamentale. A seguire, Monza ed Hellas Verona completeranno un finale da brividi. Il calendario è simile a quello delle rivali, ma chi riuscirà a strappare anche solo un punto a squadre più forti potrebbe guadagnare un vantaggio decisivo. Il Lecce, appena fuori dalla zona retrocessione con 26 punti, ha davanti Atalanta, Napoli e Lazio: tre ostacoli enormi. Venezia e Empoli dovranno approfittarne. In particolare i toscani, che chiudono in casa col Verona, potrebbero giocarsi tutto proprio all’ultima giornata.