L’ultima di campionato. Le parate di Magro negano la vittoria con la Lazio. La Primavera conclude all’undicesimo posto

EMPOLI

0

LAZIO

0

EMPOLI: Vertua, Majdandzic (46’ Dragoner), Bacci, Stoyanov (76’ Ansah), Bacciardi, Tosto, Bonassi, Pauliuc (60’ Fini), Vallarelli (88’ Huqi), Nabian, El Biache. A disp. Poggiolini, Gaj, Falcusan, Stassin, Monaco, Tatti, Forciniti. All. Birindelli.

LAZIO: Magro, Milani, Di Tommaso (95’ Di Gianni), Napolitano (76’ Sardo), Balde (45’ Barone), Ruggeri, Kone, Dutu (46’ Fernandes), Sulejmani (57’ D’Agostini), Ferrari, Nazzaro. A disp. Martinelli, Cipriani, Bordon, Bedini, Tredicine, Mattya. All. Sanderra.

Arbitro: Burlando di Genova.

VINCI – Finisce con un pari a reti bianche il campionato della Primavera di Birindelli, che con 45 punti si classifica all’11° posto. Al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, infatti, gli azzurrini impattano 0-0 con la Lazio, terza forza del torneo e qualificata alle finali scudetto. Privo di bomber Corona per squalifica, l’Empoli disputa una buona gara, giocata a buon ritmo e propositiva, ma senza riuscire ad incidere negli ultimi venti metri. Anzi le prime due grosse chance sono proprio per i capitolini: al secondo minuto di recupero della prima frazione Napolitano colpisce il palo di testa in seguito ad un cross dalla destra, mentre al 72’ Vertua è provvidenziale a deviare d’istinto sulla traversa l’incornata di Barone sugli sviluppi di un corner, con la palla che rimbalza poi pericolosamente nei pressi della riga prima che la difesa azzurra riesca ad allontanarla. Nel finale, invece, ci vogliono tre prodigiosi interventi di Magro per negare il vantaggio azzurro prima a Vallarelli, che al 79’ calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, e poi all’87’ nella stessa azione ad Ansah e Nabian.