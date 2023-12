Maldini intraprendente. Meno vivace Fazzini

CAPRILE 6.5 – Rientra dopo 15 partite, incolpevole sui gol, non è molto sollecitato fino all’ultimo quarto d’ora quando evita il terzo gol di Castellanos.

EBUEHI 6.5 – Zaccagni è l’uomo più in forma della Lazio, ma il terzino nigeriano tiene botta e quando può prova anche a spingere, come in avvio di ripresa quando una sua progressione costa il giallo a Rovella.

WALUKIEWICZ 6 – Qualche imprecisione in fase di appoggio, dietro però fa sentire la propria fisicità e interrompe .

LUPERTO 6 – Anche il capitano, al netto di un paio di belle imbucate, è più ’sporco’ del solito in palleggio. Salva “miracolosamente“ sulla linea su Luis Alberto, peccato che poi il gol laziale arrivi lo stesso.

BASTONI 6 – In dalle sue parti la Lazio sfonda con una certa facilità, poi prende le misure e soffre di meno.

FAZZINI 5.5 – Alterna buone cose a qualche pausa di troppo.

KOVALENKO 6 – Cerca di farsi vedere tra le linee e spesso ci riesce.

GRASSI 6.5 – Diligente come al solito recupera diversi palloni, gestendoli anche bene, e si rende pure pericoloso da fuori area.

MARIN 6 – Si piazza davanti alla difesa a dare sostanza ed esperienza.

MALEH 6 – Copre un ampia porzione di campo, ma la sua grande carica agonistica lo porta talvolta ad essere un po’ arruffone con la palla tra i piedi.

GYASI S.V. - Ha pochi minuti per poter incidere.

MALDINI 6.5 – Intrapendente, prova spesso l’uno contro uno e anche la conclusione, ma Provedel gli dice di no due volte.

DESTRO 6 – Entra quando l’Empoli ha perso l’inerzia offensiva dopo il raddoppio dei biancocelesti, ci prova da posizione impossibile ma Provedel è sempre attento.

CANCELLIERI 5.5 – Andreazzoli lo prova punta con Cambiaghi a piedi invertiti, non la condizione a lui più congeniale per incidere e si vede.

BALDANZI 5.5 – Perde palla in uscita in occasione del raddoppio della Lazio, subendo forse fallo, recupera bene su Kamada ma per il resto combina poco.

CAMBIAGHI 6.5 – Sprinta, dribbla ed è tra i più attivi. In avvio di ripresa Provedel gli nega il pari.

ANDREAZZOLI 6.5 – Qualche scelta iniziale ed altre in corsa non hanno convinto, però la squadra meritava decisamente di più per volume di gioco prodotto.