Maleh con grinta e lucidità. Dalla gioia alla delusione

CAPRILE 6 – Intuisce il rigore di Samardzic, ma non basta. Per il resto pomeriggio tranquillo.

BERESZYSNKI 6 – Butta via qualche pallone in fase di ripartenza, dietro però non rischia nulla.

WALUKIEWICZ 6 – Provvidenziale un suo recupero in scivolata su Davis, dopo essersi fatto saltare troppo facilmente dall’attaccante bianconero. Sfrutta malizia ed esperienza per arginare la velocità di Davis.

ISMAJLI 6.5 – Graziato da Davis in avvio di ripresa, annulla di fatto Lucca anche nel gioco aereo.

LUPERTO 6.5 – Attento e puntuale in chiusura, meno preciso di altre volte in impostazione. GYASI 6 – Buono spunto in avvio, per il resto bada soprattutto a coprire con efficacia la propria fascia.

BASTONI 6 – Prezioso tatticamente, alterna buone giocate a qualche palla persa banalmente e ci si poteva aspettare qualcosa in più sulle palle inattive, dove spesso non riesce a dosare il proprio mancino.

GRASSI 6 – L’ammonizione presa in avvio pesa tantissimo perché era diffidato, nell’economia di questo match comunque non ne risente.

MARIN 6 – Si cala subito nell’atmosfera.

MALEH 6.5 – Aveva scelto il momento giusto per segnare il primo gol con la maglia dell’Empoli, e che gol, ma il Var gli cancella ‘ingiustamente’ la gioia. Resta uno dei più attivi e continuo. PEZZELLA 5.5 – Perde subito una palla sanguinosa e in un paio di situazione sbaglia la scelta al momento del cross. Più ordinato nella seconda parte della gara.

CANCELLIERI 5.5 – Nel primo tempo e quello che prova maggiormente lo spunto personale, ma cala nella ripresa quando perde tanti duelli con Bijol e sbaglia molte sponde.

CERRI 6 – Con il senno di poi forse il suo recupero è stato un po’ troppo accelerato perché al 28’ è costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca per un guaio al solito flessore della gamba destra infortunato contro il Napoli.

NIANG 6 – Il Var punisce una sua presunta gomitata su Kristensen in occasione del gol di Maleh e lui si riprende la rivincita segnando il rigore che poteva significare tre quarti di salvezza, al termine però di una prova ancora una volta incolore.

NICOLA 6 – Disegna la squadra con Cerri titolare e quando gli viene a mancare per infortunio inevitabilmente lo scenario cambia, con la scelta di Niang, al di là del rigore quasi inesistente, che non ha convinto del tutto. Come quella di concedere solo 10 minuti a Cambiaghi.

Si.Ci.