Mancano i gol? Al vaglio la soluzione delle due punte a gara in corso. Niang verso la conferma, in mezzo torna Maleh

Per una squadra che ha il peggior attacco del campionato, affrontarne una che ha già totalizzato 15 clean sheet in 30 partite, può essere una sfida ancora più affascinante. È quello che accadrà domani sera all’Empoli contro il Torino quando gli azzurri, dopo quattro turni senza riuscire a trovare la via del gol, sono chiamati ad andare oltre i propri limiti. Un grande peso sarà nella forza realizzativa della prima punta. Dall’inizio potrebbe essere confermato di nuovo Niang ma, in base a come si metterà la partita, non è escluso che Nicola possa passare pure a una soluzione con due centravanti contemporaneamente a gara in corso.

Nell’undici iniziale tornerà Maleh, dopo aver scontato il turno di squalifica, e alle spalle dell’attaccante centrale non sono previste novità e agiranno Zurkowski e Cambiaghi. Fra i convocati tornerà con ogni probabilità Grassi che manca dalla sfida interna contro la Fiorentina del 18 febbraio. Se dovesse giocare, sarebbe la sua cinquantesima in azzurro. Ancora out Ismajli e Berisha, oltre naturalmente a Ebuehi.

La posta in palio è altissima per entrambi i club anche se gli obiettivi sono diversi perché l’Empoli punta alla salvezza e il Torino vuole rimanere aggrappato alla speranza di un piazzamento europeo. E servirà anche la massima attenzione perché lo scorso anno la partita terminò in parità (2-2) con gli azzurri che si fecero rimontare il doppio vantaggio: alle reti di Luperto e Marin seguirono quelle di Ricci e Sanabria.

Oggi alle 13 Davide Nicola parlerà all’interno della sala stampa del "Carlo Castellani-Computer Gross Arena" e spiegherà con quale tipo di atteggiamento vorrà affrontare i granata che lui conosce molto bene in quanto ex, sia come calciatore che da tecnico.

I.M.