Mercato. Belardinelli ritorno al Sud Tirol? . Fazzini conteso. Napoli in vantaggio

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per le prime operazioni in questa finestra di calcio mercato invernale in casa Empoli. Quella più importante è la cessione di Fazzini, che dovrebbe arricchire le casse di Monteboro di circa 15 milioni di euro. Questa almeno la cifra che ha in mente l’Empoli, che avrebbe trovato un accordo di massima con il Napoli, disposto ad avvicinarsi a tale cifra compresi i bonus. Sul fantasista viareggino, però, c’è anche la Lazio che al contrario avrebbe già raggiunto un’intesa col giocatore, seguito dallo stesso agente del tecnico biancoceleste Baroni, che preferirebbe un trasferimento nella capitale dove ritiene di avere più chance di giocare. Ad ora appare in leggero vantaggio il Napoli.

Sempre in uscita starebbe prendendo corpo la possibilità di un ritorno di Belardinelli (nella foto) al Sud Tirol in B, dove si era messo in luce nella stagione 2022-‘23. Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro ha infatti recuperato dal grave infortunio al ginocchio e, dopo alcuni spezzoni di gara con la Primavera, nel derby di Coppa Italia contro la Fiorentina era tornato in campo dall’inizio. Adesso, però, la società starebbe valutando la possibilità di dargli modo di giocare con più continuità.

In ingresso, invece, appare pronto un contratto di sei mesi con opzione per il difensore Djidji, che si sta allenando già da una settimana a Empoli.