Milan-Empoli 3-0, niente da fare per gli azzurri

Milano, 30 novembre 2024 – Un Milan più concentrato e attento del solito ha ragione della sorpresa-Empoli: 3-0, nella quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Vittoria meritata quella conquistata dai rossoneri, con l’Empoli che poco ha potuto dinnanzi a una squadra finalmente quadrata. D’Aversa punta sugli ex rossoneri: in avanti Colombo e Pellegri per fare male al Diavolo. Fonseca risponde con Musah, il cosiddetto equilibratore. La prima occasione è del Milan al 14’: azione Leao-Hernandez, con il pallone di quest’ultimo per l’accorrente Morata in area di rigore: il sinistro dello spagnolo è deviato sul fondo da Vasquez, ma stranamente l’arbitro non concede il calcio d’angolo.

Al 17’ botta dalla distanza di Reijnders, con una deviazione sul fondo da parte di Henderson, alla centesima gara nella massima serie. Al 19’ il vantaggio dei padroni di casa: recupera palla a metà campo Fofana, imbucata al centro per Leao, stoppato; Morata è abile sul rimpallo a battere il portiere dei toscani sul primo palo. Al 24’ occasione per gli azzurri: Anjorin va via sulla sinistra, scende sul fondo e centra: Colombo anticipa di testa tutti, anche Maignan che va a farfalle, ma mette fuori. Al 26’ Hernandez per poco non beffa Vasquez con un tiro da centrocampo. Al 29’ Pulisic si mette in proprio: strappa il pallone a Viti, entra in area e conclude alto di sinistro.

Al 38’ conclusione nei sedici metri di Morata: Goglichidze si salva in corner. Al 40’ Leao serve Pulisic che dal limite batte a rete: Viti s’immola, mettendo sul fondo. Al 44’ il raddoppio di Reijnders, che da dentro area si coordina velocemente, insaccando con un destro potente e preciso. La palla finisce nell’angolino basso alla destra dell’estremo difensore. Empoli più intraprendente a inizio ripresa. Al 9’ la squadra ospite è pericolosissima: Maleh scocca un tiro dai 20 metri che centra la traversa.

Al 24’ il tris rossonero: ripartenza travolgente di Fofana, che pesca Reijnders sulla trequarti: l’olandese si accentra e non perdona Vasquez con un destro dal limite. Al 28’ girata alta in area da parte di Esposito. Al 36’ tiro a giro di Chukwueze che termina a lato. Al 41’ il neo entrato Camarda ci prova in rovesciata. Al 43’ splendido pallone di Chukwueze dalla destra, Abraham tenta la deviazione vincente sottomisura. Il Milan si ritrova nella nebbia, l’Empoli resta al decimo posto della classifica.

9 foto Foto Ansa

TABELLINO

MILAN – EMPOLI 3-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia (30’ st Pavlovic), Thiaw, Hernandez; Fofana (30’ st Loftus-Cheek), Reijnders, Musah (30’ st Chukwueze); Pulisic, Morata (36’ st Abraham), Leao (39’ st Camarda).

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Terracciano.

Allenatore: Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (26’ st Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (21’ st Esposito), Henderson, Maleh, Pezzella (1’ st Cacace); Colombo (1’ st Solbakken), Pellegri (30’ st Ekong).

A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Belardinelli, Bacci, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila.

MARCATORI: 19’ Morata, 44’ pt e 24’ st Reijnders.

NOTE: serata nebbiosa. Ammoniti: Gabbia, Fonseca, Colombo, Musah, Henderson. Angoli: 7-3. Recupero: 1’, 3’.