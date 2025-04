Napoli-Empoli: Conte spera nel recupero di Meret e Buongiorno

L’Empoli viene da un lungo periodo senza vittorie, ma anche il Napoli non sta attraversando il suo miglior momento: solo due vittorie nelle ultime nove gare per la squadra di Conte che insegue comunque la capolista Inter a meno tre. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno sono tre i calciatori sotto osservazione. Il primo è il portiere Meret, che ha saltato l’ultima trasferta di Bologna per un virus influenzale, poi c’è il difensore Buongiorno, out per un trauma muscolare, e infine McTominay, che sempre nel match contro i felsinei è stato sostituito per una contusione all’anca. Tuttavia filtra ottimismo per tutti e tre, soprattutto per l’estremo difensore, che si è completamente ristabilito dall’attacco febbrile. Buongiorno sarà invece da valutare più attentamente, anche se non ci dovrebbero essere problemi per la sfida contro l’Empoli. Gara per la quale Conte si augura di avere a disposizione anche Spinazzola, sempre alle prese con la botta al quadricipite subita sempre contro il Milan. Ad oggi, quindi, per il 4-3-3 che affronterà gli azzurri è ipotizzabile una difesa composta da Mazzocchi e Olivera terzini con Rrahmani e Buongiorno al centro davanti a Meret, mentre in mezzo al campo dovrebbe giostrare Lobotka in cabina di regia con ai fianchi i due scozzesi Gilmour e McTominay. Infine, il tridente offensivo sarà composto da Politano, Lukaku e Neres.