Nazionali. Sei convocazioni . Le chiamate dei ct riducono la ’rosa’

Sei gli azzurri che non saranno oggi agli allenamenti per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali. Oltre a Cacace con la Nuova Zelanda (due amichevoli negli Usa con Messico e la selezione a stelle e strisce) e Tosto con l’Under 19 (torneo in Croazia), partiranno anche i georgiani Saba Goglichidze e Saba Sazonov, col primo impegnato in Nations League contro Repubblica Ceca (sabato 7) e Albania (10 settembre), mentre il secondo con l’Under 21 nelle gare di qualificazione all’Europeo con Moldavia (giovedì) e Olanda (domenica). Ardian Ismajli è stato convocato con l’Albania sempre per Nations League, contro l’Ucraina (sabato) e poi la Georgia del compagno Goglichidze (martedì). Infine, per Jacopo Fazzini qualificazione all’Europeo Under 21: giovedì contro San Marino e martedì contro la Norvegia.