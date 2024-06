Nel contest sui social vince la rete inflitta al Napoli. Il destro di Kovalenko è il miglior gol

Una parabola magica. Un arcobaleno disegnato sotto la pioggia del Maradona di Napoli, dopo il passaggio di Gyasi per l’inserimento sulla destra di Ebuehi e l’assist di quest’ultimo. A vincere il contest sui social dell’Empoli come "Blue Gol of the season", ossia il miglior gol azzurro della stagione conclusa lo scorso 26 maggio con la salvezza all’ultimo minuto grazie alla vittoria contro la Roma, è stato il pregevole destro a girare di Viktor Kovalenko che non ha dato scampo a Meret sancendo il successo per 1-0 degli azzurri a Napoli. La prodezza del centrocampista ucraino è stata votata da tantissimi tifosi, che l’hanno preferita all’altrettanto bel gesto tecnico di Cambiaghi, che nella vittoria per 3-2 in casa contro il Torino aveva portato in vantaggio l’Empoli con una bordata all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere granata Milinkovic-Savic dal limite dell’area. La rete di Kovalenko, sicuramente più bella dal punto di vista tecnico, è stata preferita nella semifinale del concorso anche a quella ben più significativa di Niang all’ultima giornata contro la Roma, valsa la storica salvezza. Non tante certo le reti segnate dagli azzurri nell’ultima stagione, ma sicuramente alcune di buona fattura ci sono state e quella di Kovalenko merita questo platonico successo sia per l’importanza, tre punti a Napoli non sono ‘pane quotidiano’, che per la bellezza estetica.