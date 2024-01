Niang c’è, ecco l’ultimo colpo dell’Empoli. Ora Nicola ha una freccia in più in attacco

di Ilaria Masini

Oggi M’Baye Niang sarà ufficialmente un giocatore dell’Empoli. Arriva dall’Adana Demirspor a titolo definitivo e ieri si è già sottoposto alle visite mediche. Una trattativa lunga e che alla fine si è conclusa in modo positivo, nonostante la brusca frenata registrata lunedì pomeriggio. Non si è svincolato dal club turco, ma arriva con un conguaglio concordato fino a fine stagione quando ci sarà un rinnovo automatico in caso di salvezza. Nell’accordo sono stati inseriti anche alcuni bonus in base al rendimento. La sua duttilità aiuterà Davide Nicola a moltiplicare i gol e rappresenta una soluzione in più oltre a Cerri, Caputo, Cambiaghi, Cancellieri e perfino a Baldanzi, anche se con caratteristiche diverse. Niang può essere impiegato come punta centrale o esterno d’attacco, a destra e sinistra, e sicuramente sarà una pedina per migliorare la manovra offensiva. Calendario vuole che sabato al Castellani-Computer Gross Arena alle 15 arrivi il Genoa, sua ex squadra. Anzi, potenzialmente sarebbe potuto essere anche in rosa con Gilardino perché i rossoblù si erano interessati a lui in questo mercato, sperando in un ritorno in Liguria. Invece sarà un avversario, se Nicola decidesse di buttarlo subito nella mischia.

Il classe 1994 infatti è un esperto della Serie A per aver già giocato nel Milan, nel Genoa e nel Torino e questo é sicuramente un punto a suo favore perché non avrà bisogno di capire il calcio italiano, conoscendolo già alla perfezione. Con la maglia del Milan, considerando tutte le competizioni, ha collezionato 79 presenze e realizzato 12 gol, sono state invece 29 le volte in cui è stato in campo con la maglia granata con 4 reti e infine con il Genoa 14 presenze e 5 centri. Non mancano nemmeno le curiosità legate a Niang: con Balotelli lo scorso ottobre hanno deciso chi fra i due dovesse battere un calcio di rigore a morra-cinese. Una simpatica scenetta fra i due compagni di squadra, durante la gara dell’Adana Demirspor contro il Konyaspor, quando hanno pensato di contendersi il tiro dal dischetto giocando a “sasso, carta, forbice“. Il vincitore? Niang che ha insaccato il definitivo 3-0. Nel 2015 il neo acquisto azzurro inserì fra i suoi sogni quello di diventare più forte di Messi e di vincere il Pallone d’oro. Scherzare e pensare in grande sono entrambe caratteristiche che possono aiutare per fare molto bene a Empoli. Il vero sogno da realizzare adesso però deve essere quello di fare più gol possibile in azzurro per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della storica terza salvezza consecutiva in Serie A.