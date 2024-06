Niang criptico: "Smetto di giocare". Anzi no. Messaggi cancellati: il futuro resta un rebus

Una domenica pomeriggio criptica per M’Baye Niang. Sul suo profilo social appare infatti un messaggio in cui annuncia il proprio ritiro. "Dopo molte riflessioni interrompo la mia carriera calcistica" questo il post in lingua francese, che dopo neanche un’ora viene però tolto. Subito dopo, però, ne appare un altro: "Domani conferenza per spiegare la mia decisione". Ma anche questo ha vita breve e viene cancellato. Insomma, messaggi che creano confusione attorno al futuro di Niang. Ha realmente maturato la decisione di smettere? Oppure è lo scherzo di un amico che si è impossessato del suo telefono, come pare filtri dal suo entourage? Di certo è stato un fulmine a ciel sereno visto che il giocatore non ha ancora trenta anni e la settimana scorsa è diventato l’eroe di un popolo, quello azzurro. Di sicuro c’è anche che l’Empoli è rimasto sorpreso come tutti quando ha scoperto l’annuncio sul profilo social ufficiale del calciatore. Per altro, per quanto riguarda la posizione con il club di Fabrizio Corsi, per l’attaccante franco-senegalese non è scattato l’obbligo di prolungamento del contratto, che scadrà quindi il prossimo 30 giugno.

L’opzione di rinnovo, infatti, non era legata semplicemente alla salvezza, ma anche a un determinato numero di presenze che non sono state raggiunte. E al momento non è neanche in agenda un incontro con il suo entourage per ridiscutere un’eventuale permanenza. Ciò non significa che l’Empoli non possa pensare a prolungare l’avventura in azzurro di Niang, ma semplicemente che ogni situazione è subordinata all’incontro tra il presidente Corsi, il direttore sportivo Accardi e l’allenatore Nicola che si terrà nei primissimi giorni di questa settimana.

Solo dopo il summit tra le alte cariche azzurre, infatti, si sapranno le linee guida per la nuova stagione. Insomma, resta il punto interrogativo sulla carriera di Niang, che se proseguirà potrebbe comunque essere lontano da Empoli, sebbene il suo nome resterà indelebile nelle pagine di storia del club azzurro. Finora Niang ha collezionato oltre 400 partite (414 per la precisione tra club e Nazionale senegalese), con 100 gol e 38 assist dispensati tra i massimi campionati di Francia, Inghilterra, Turchia e Italia oltre a una puntata in Arabia Saudita da febbraio a maggio 2021. Con il Senegal, scelto dopo aver militato nelle Nazionali giovanili francesi fino all’Under 21, ha partecipato al mondiale 2018 in Russia (un gol e un assist, ma eliminato al primo turno) e alla Coppa d’Africa 2019, persa 1-0 in finale contro l’Algeria.