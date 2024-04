Numeri e curiosità della sfida. Il bilancio sorride agli azzurri. Contro i granata più pari in A Empoli e Torino si sfidano per la 40ª volta, con gli azzurri in vantaggio con 13 vittorie contro gli 11 successi granata. Il bilancio al Carlo Castellani è ancora più favorevole agli empolesi, con 10 vittorie e 7 pareggi. Entrambe le squadre sono le meno prolifiche in termini di gol segnati durante i loro incontri.