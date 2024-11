Numeri e curiosità. La gara si gioca sui contrasti. Colombo vuole ritrovare il gol

Un dato accomuna Empoli e Como, che si sfideranno oggi alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena. Sono rispettivamente la seconda e la prima squadra ad aver vinto più contrasti: 105 gli azzurri e 116 i lariani. La squadra di D’Aversa – al primo confronto contro Fabregas mentre ha vinto l’unico precedente col Como (1-0 alla guida del Lanciano nella Serie B 2015-‘16) –, finora ha subito appena due reti nel primo tempo, solo Real Madrid e Union Berlino con uno a testa hanno fatto meglio nei cinque migliori campionati europei. I lombardi, che sono la squadra ad aver incassato più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (8), sono invece la formazione dopo la Roma ad aver recuperato più palloni nell’ultimo terzo di campo (44), sedici in più dell’Empoli (28). A livello individuale le statistiche più curiose riguardano l’azzurro Colombo, che non segna in casa dal 18 febbraio 2024 in Monza-Milan, e il lariano Belotti, già a segno 4 volte contro l’Empoli, per altro tutti al Castellani-Computer Gross Arena, tra cui la sua ultima tripletta nel massimo campionato il primo maggio 2022 con il Torino. Infine, in casa Como, Audero e Strefezza ritroveranno D’Aversa, che li ha allenati rispettivamente alla Sampdoria e al Lecce.