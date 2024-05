Numeri e curiosità. La panchina è stata determinante. Chi è entrato ha segnato gol decisivi

L’eco della grande serata di domenica scorsa non si è ancora esaurito e continuano ad essere viva negli occhi dei tifosi la festa post Roma, che ha regalato all’Empoli il quarto campionato di fila in Serie A, per la prima volta nella sua storia. Un traguardo raggiunto soprattutto grazie alla forza di un gruppo che non ha mai smesso di crederci e che ha fatto tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. Un aspetto, questo, rimarcato anche da alcuni numeri della stagione. L’Empoli risulta quarto per impiego di giocatori, ben 34, al pari di Verona e Frosinone, a testimonianza che tanto Zanetti e Andreazzoli prima quanto Nicola dopo hanno utilizzato praticamente tutti i calciatori a loro disposizione rendendo quindi tutti partecipi del percorso che si stava creando. Un coinvolgimento che ha portato poi i propri frutti come testimonia il fatto che l’Empoli è la sesta squadra per reti a cui ha partecipato chi si è alzato dalla panchina. Con 16 centri tra gol (10) e assist (6), gli stessi della Fiorentina (che deve però giocare ancora una gara, il recupero di domenica prossima a Bergamo con l’Atalanta), gli azzurri hanno fatto peggio solo di Cagliari, Atalanta, Inter, Milan e Roma.

Il re indiscusso di questa speciale classifica è Niang con 6 gol e 1 un assist, seguito da Cancellieri con 2 reti e un passaggio vincente, mentre Baldanzi e Bastoni hanno messo a segno un gol ciascuno. Con un assist, invece, hanno determinato Maleh, Cambiaghi, Cacace e Fazzini. A dare ancora più valore alla salvezza dell’Empoli ci sono anche due dati economici.

Il club azzurro è infatti penultimo sia per la spesa sul mercato, davanti solo al Frosinone, che per il valore della propria rosa (dati Transfermarkt), più alto di poco solo di quella del Verona. Per esempio il Sassuolo che è retrocesso ha speso quasi 6 volte di più ed ha un organico che vale poco più del doppio.

Si.Ci.