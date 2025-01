Occhio all’indice di liquidità. Tanti gioielli nella vetrina azzurra. Prima di comprare, si deve vendere

Le necessità sono impellenti, vista una rosa molto ridotta soprattutto in attacco, ma si sapeva che quello di gennaio non sarebbe stato un mercato semplice per l’Empoli. Non solo perché il club azzurro non ha la forza economica della maggior parte delle realtà di Serie A, ma anche perché la società del presidente Corsi deve tenere un occhio al famigerato indice di liquidità, all’interno di un periodo di 12 mesi. Ossia il rapporto tra la somma del denaro posseduto con quello dovuto dai propri creditori e i debiti e i pagamenti da estinguere. Motivo per cui è al momento saltata la trattativa che avrebbe portato Fazzini alla Lazio dato che il pagamento dei biancocelesti sarebbe arrivato solo nel 2026.

Naturalmente il metodo più semplice per rientrare nei parametri è quello di liberarsi dagli ingaggi o cedere giocatori. Proprio per questo in casa azzurra si faceva il conto di poter vendere il proprio gioiello. Se la cessione di Fazzini dovesse tramontare definitivamente il club azzurro potrebbe quindi decidere di ‘sacrificare’ qualche altro giocatore, magari però trattenendolo fino a giugno in prestito. È il caso per esempio di Anjorin e Goglichidze, con il centrocampista inglese finito nel mirino di Torino, Juventus e Napoli mentre il difensore georgiano interessa fortemente alla stessa Juve e all’Atalanta.

Intanto il Napoli avrebbe messo gli occhi su Esposito per l’estate. Un interessamento che potrebbe quindi portare l’Empoli a riscattare il giocatore, un investimento di circa 5 milioni di euro ma che varrebbe poi una bella plusvalenza visto l’incremento del valore dell’attaccante di Castellamare.

Nonostante ciò sta comunque vedendo dei progressi l’operazione Shomurodov con la Roma. Le due parti stanno infatti continuando a dialogare con l’Empoli che sarebbe ormai passato in vantaggio su Cagliari e Venezia, ma come detto servirà ancora un po’ di tempo perché tutti gli incastri vadano al proprio posto.

